طوفان الأقصى| ارتفاع قتلى الاحتلال إلى 250 وإصابة 1500 آخرين

أفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، بارتفاع حصيلة القتلي الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 250 قتيل و أكثر من 1500 جريح، المئات منهم في حالة حرجة.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية حول الوضع الحالي للمصابين: 18 شخصًا في حالة حرجة، 267 حالة خطيرة، 279 حالة متوسطة، 636 حالة طفيفة، 16 حالة خطيرة والباقي قيد التقييم الطبي.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، إن اجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا باصابات مختلفة.