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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه للهيئة حتى الآن

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية.

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وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأمور واضحة وكان هناك الكثير من الحديث حول هذا الأمر والاصطياد بلا داعي والزج بأشياء ليس لها أساس من الصحة".

 

وأشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "نستقبل طلبات راغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يوم 14 أكتوبر".

 

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "المرشح عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه للهيئة حتى الآن"، مشيرا: "اللجنة تنعقد يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا ولم يتقدم سوى المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيد المرشح عبد الفتاح السيسي".

 

وتابع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "يتم حاليا رصد وحصر العدد الخاص بالتأييدات التي قدمت من قبل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي".
 

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