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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة قسم عربي دور أكتوبر.

قالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة قسم عربي دور اكتوبر تتمثل في :

  • الدخول على موقع التحصيل الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

  • اختيار شئون الطلاب ثم اختيار (طلب إفادة بكالوريوس) - واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية
  • تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر: ( صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم وضعها على الافادة) - بطاقة الرقم القومي -  شهادة الميلاد -  إيصال سداد فوري - اصل اخلاء طرف التربية العسكرية
  • إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.
  • قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أن رابط التقديم https://forms.gle/eh25yw6q4WmZBotp7 ، مشددة على أنه بعد ادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

كما شددت  كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على تسليم أصل اخلاء طرف التربية العسكرية وأصل ايصال السداد والصورة الشخصية وبعدد الافادات المطلوبة عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم

وعلى جانب آخر كانت قد نبهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب سرعة سداد مصرفات الكتب الالكترونية على رابط الموقع الاتي HTTPS://ESERVICES.CU.EDU.EG واتباع التعليمات الاتية :-

  • يتم أدخال كود الطالب الجامعي او الرقم القومي او رقم جواز السفر ثم الضغط على بحث.
  • يتم اظهار بيانات الطالب ثم يقم بادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به.
  • يتم الضغط على ارسال الكود لكي يتم ظهور كود الدفع الخاص بالخدمة على الشاشة ويتم ارسال هذا الكود للطالب على رقم الهانف الذى تم إدخاله
  • برجاء التأكد ان جميع البيانات الشخصية والدراسية الموضحة صحيحة لاستخراج كود السداد بطريقة صحيحة وفي حالة الدفع الخطأ لن يتم استرداد قيمة الخدمة المدفوعة.
الحقوق جامعة القاهرة بطاقة الرقم القومي جامعة القاهرة جهاز الكمبيوتر شهادة الميلاد

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