جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة قسم عربي دور أكتوبر.

قالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة قسم عربي دور اكتوبر تتمثل في :

الدخول على موقع التحصيل الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

اختيار شئون الطلاب ثم اختيار (طلب إفادة بكالوريوس) - واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر: ( صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم وضعها على الافادة) - بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - إيصال سداد فوري - اصل اخلاء طرف التربية العسكرية

إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.

قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أن رابط التقديم https://forms.gle/eh25yw6q4WmZBotp7 ، مشددة على أنه بعد ادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

كما شددت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على تسليم أصل اخلاء طرف التربية العسكرية وأصل ايصال السداد والصورة الشخصية وبعدد الافادات المطلوبة عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم

وعلى جانب آخر كانت قد نبهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب سرعة سداد مصرفات الكتب الالكترونية على رابط الموقع الاتي HTTPS://ESERVICES.CU.EDU.EG واتباع التعليمات الاتية :-