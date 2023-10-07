ندب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بندب المعمل الجنائي؛ لفحص آثار حريق هائل شب في منزل مكون من 4 طوابق في قرية نوى بشبين القناطر في محافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، مع تشكيل لجنة؛ لحصر الخسائر والتلفيات.

وكان العميد محمد حرب، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، تلقى بلاغا بوقوع حريق هائل في منزل من 4 طوابق بقرية نوى دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.

وانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، والمقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز، وسيارات الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وبالمعاينة والفحص؛ تبين أن الحريق شب في منزل من 4 طوابق والطابق، وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ولم تقع أي خسائر بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق؛ فأصدرت قرارها المتقدم.