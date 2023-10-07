ليس زيزو .. فرج عامر يعلن عن أغلى لاعب في الدوري المصري

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن أغلي لاعب في الدوري المصري الآن.

وكتب “عامر” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أغلي لاعب في الدوري المصري هو محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي والمنتخب القومي وقيمته التسويقية 8.5 مليون يورو".



وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية..

وأضاف: "ما يتردّد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، واللاعب يُقدّم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات إحدى الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".