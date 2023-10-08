عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية حول كشف الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

ينظم  مدير مركز بحوث الرأي العام  بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية : Fact checking)

مميزات الدورة التدريبية

- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي
- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي 
- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت
- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات 
- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث 
- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر
- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية 
ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .


جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

الخشت رئيس الجامعة التخطيط الإستراتيجي الدكتور محمد عثمان الخشت بكلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء للزوج المسافر.. أجمل الكلمات في لحظات الوداع

قرار عاجل بشأن شخص ألقى قطة من نافذة منزل للتخلص منها

أخذت أكثر من حقي.. رسالة غامضة من عمر كمال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنرال بالقوات الخاصة في اشتباكات مع حماس

الوصف الجسدي لرسول الله.. يده ورجله ومشيته الشريفة| فيديو

بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ