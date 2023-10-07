سيدات مصر الأكثر دعمًا.. و3 مفاجآت بالمؤتمر الأول للحملة الرسمية للرئيس السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، من المستشار محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وممثله القانوني، وبدأت اللجنة فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية.

حملة الرئيس السيسي

وأضافت الهيئة أن الممثل القانوني لطالب الترشح، قام بملء النماذج والإقرارات المطلوبة، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا، مفيدا أن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و 130 ألفا و 105 نماذج تأييد من المواطنين، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح، في الوقت الحالي، بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، كما تجري حاليا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محررة مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

من جانبها نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الأول، اليوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري، بقاعة السرايا في مدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 980 شخصاً بين رؤساء احزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلا عن الكتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

وأعلنت الحملة، أنها نجحت في جمع مليون و130 ألف و105 توكيلات تأييد، منها 752 ألف و438 من الإناث، و377 ألف و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منها 53 من الأعضاء المستقلين، و371 من الأحزاب، مقسمين إلى 106 سيدات، و76 نائبا من الشباب.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشاره القانوني في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية.

وأضافت الحملة، أنه تم إجراء الكشف الطبي المطلوب لاستكمال ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك تقديم ملف الترشح والتوكيلات التي حررها المواطنين إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، إن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع إطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحملة تعمل حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

وأشار محمود فوزي، إلى أن الحملة سوف تقوم بعقد لقاءات (نخبوية وجماهيرية) وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيراً إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

وأوضح أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي، وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، كما وجه الرئيس بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مجموعة معاونة في صناعة القرار حال فوزه بإذن الله.

ووجه المستشار محمود فوزي التحية لكل راغبي الترشح، مضيفاً أن الحملة على استعداد للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين.

الأكثر دعما للسيسي

من جهته قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم تضع نصب أعينها المسؤولية الواجبة والحق الدستوري في ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة 2024، دعماً للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشهده البلاد.

وأضاف عيد في بيان له اليوم، أن الجاليات المصرية في الخارج حريصة على أن يشهد العالم تجربة ديمقراطية فريدة، ومشاركة إيجابية فريدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني عن مصر في الدول التي يعيشون فيها، لتبقى مصر مثلا يحتذى به وقدوة للجميع في أنحاء العالم.

وأكد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسار البناء والتنمية وطريق البناء لتأسيس جمهورية جديدة، عابرة لكافة الأزمات والتحديات الصعبة التي تواجهها، وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري.

وشدد القيادي عن حزب مصر أكتوبر، أن المصريين بالخارج لن يسمحوا لأي كيان أو جهة أن تفسد عليهم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يستجيبوا لدعوات المقاطعة التي ينادي بها أعداء الوطن، مؤكدا بأنهم سيشاركون بقوة وسيعطون صوتهم لمن يرونه مناسبًا لحمل المسئولية وتلبية احتياجاتهم.

فيما أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، مؤكدا أنها تقوم في المقام الأول على المشاركة لجميع أطياف المجتمع المصري بطريقة غير نمطية ومختلفة بما يعيد الوحدة لـ 30 يونيو.

ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة من تزكيات النواب وتأييدات المواطنين للمرشح الرئاسي الرئيس السيسي من خلال توقيع التوكيلات بإجمالي عدد 514 ألف تأييد، حيث جاءت النسبة الأكبر لمن أقل من 35 سنة، فيما جاءت أعلى المحافظات محافظة القاهرة، وأقل محافظة كانت الوادي الجديد نظرًا لعدد سكانها المنخفض يعكس رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، والإنجازات ولمزيد من الاستقرار الأمني للبلاد.

وأضاف فرحات: المؤتمر الصحفي الأول للمرشح الرئاسي السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة، وأعضاء بمجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والرياضيين استراتيجياً لتوضيح رؤيته وخططه المستقبلية لمصر، حيث شهد المؤتمر تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر والتي تشمل خطوات واضحة لتطوير البلاد وتحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية وإبراز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترات الرئاسية السابقة وأهم الأولويات التي سيعمل عليها في حال فوزه خلال المدة القادمة.

وأكد فرحات أن الرئيس السيسي يستند في ترشحه لقاعدة شعبية عريضة جاءت للعديد من العوامل منه الانتماء للمؤسسة العسكرية وموقفه في ثورة الثلاثين من يونيو بجانب الاستقرار والأمان الذي شهدته مصر وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تم بناؤه خلال فترات رئاسته الأولى والثانية كما ركزت الحملة على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي أبرزت الارداة لبناء مصر الجديدة وتنميتها في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة.

واختتم: كما أعطى الرئيس السيسي أهمية كبيرة للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وتم تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين حدود البلاد، مما أدى إلى استعادة الاستقرار في البلاد.

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي

حملة الرئيس السيسي