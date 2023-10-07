الاحتلال السبب.. الرئيس الفلسطيني يلقن «بلينكن» درسًا بشأن عملية طوفان الأقصى

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اتصالاً هاتفيا، مساء اليوم السبت، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد أبو مازن خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، وهو ما كانت فلسطين قد حذّرت منه، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره، وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذان يتعرض لهما شعبنا؛ هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه.

وشدد أبو مازن على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة، لوقف التصعيد الحاصل، مؤكدا أهمية البقاء على تواصل.