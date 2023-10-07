إسرائيليون يتهمون جيش الاحتلال بالفشل أمام المقاومة الفلسطينية

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، إن وزراء بحكومة الاحتلال يتهمون جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفشل ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وبحسب القناة العبرية فقد قال الوزراء إن هناك فشلاً أمنيا واستخبارياً، كما طالبوا بتفسيراً لاقتحام غلاف غزة اليوم.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، بارتفاع حصيلة القتلي الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 250 قتيل و أكثر من 1500 جريح، المئات منهم في حالة حرجة.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية حول الوضع الحالي للمصابين: 18 شخصًا في حالة حرجة، 267 حالة خطيرة، 279 حالة متوسطة، 636 حالة طفيفة، 16 حالة خطيرة والباقي قيد التقييم الطبي.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء القصف الإسرائيلي بلغ 232 شهيدا و 1697 جريحا بإصابات مختلفة.