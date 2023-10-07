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الصحة: أكثر من 38 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 يوم صحة، هي حملة يتم فيها تكثيف كل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن، وكذلك كل المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحسين الصحة العامة، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري من خلال التكامل والتنسيق الوقتي والمكاني ما بين كل قطاعات الوزارة، سواء قطاع المبادرات الرئاسية الذي يشهد أكثر من 14 مبادرة رئاسية تستهدف صحة المصريين، أو قطاع الطب الوقائي، أو قطاع الطب العلاجي. 

الصحة تكشف تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن حملة 100 مليون صحة لا تكتفي فقط بالكشف، وإنما تأخذ المريض بداية من الكشف والتشخيص، وانتهاء بتقديم الخدمات العلاجية والجراحية، بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالأطفال، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية، والحملات التي تقوم بها الوزارة على مقدمي الأغذية والمتعاملين مع الأغذية، وكذلك الحملات التي تقوم بها الوزارة؛ للتأكد من جودة وصلاحية مياه الشرب، وكذلك العاملين في مجال تقديم الأطعمة. 

ونوه حسام عبد الغفار، بأن الرئيس السيسي يتابع بشكل مكثف كل ما يتعلق بمنظومة الصحة وصحة المواطن المصري، ولذلك كان هناك عرض من وزير الصحة والسكان على الرئيس السيسي نتائج ما وصلت إليه حملة 100 مليون صحة خلال الـ 95 يوم الماضيين، سواء على مستوى الخدمات أو رضا المواطنين على الحملة. 

واستكمل، أن ما يقرب من 38 مليون مواطن استفادوا من الحملة في أقل من 100 يوم، إذ أن مبادرة صحة المرأة أكثر من مليون مرأة، والزيارات الدورية والعارضة أكثر من 2 مليون و800 ألف، ومبادرة الكشف على الأطفال للاكتشاف المبكر لضعف السمع أكثر من نصف مليون طفل، ومبادرة الأمراض المزمنة أكثر من 3 ملايين و300 ألف شخص، ومبادرة صحة الأم والجنين 474 ألف، وفحص المقبلين على الزواج وصلت لأكثر من 600 ألف شخص. 

وأردف، أن عيادات تنظيم الأسرة أكثر من 6 مليون، والزيارات المنزلية أكثر من 6 مليون شخص، والتطعيمات ما يقرب من 12 مليون شخص استفاد منها. 

الصحة وزارة الصحة 100 يوم صحة عمرو خليل برنامج من مصر قناة سى بى سى

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