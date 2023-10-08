أخبار التعليم| جامعة القاهرة الدولية تعلن بدء الدراسة بها دون وجود عقبات.. جامعة حلوان: إعداد برامج دراسية بالتعاون مع أكاديميات أجنبية لمواكبة سوق العمل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح لطلاب الفرقة الرابعة قسم عربي دور أكتوبر.

جامعة القاهرة الدولية تعلن بدء الدراسة بها دون وجود عقبات.. فيديو

أعلنت جامعة القاهرة بدء الدراسة بأول فرع دولي لها “جامعة القاهرة الدولية” و انتظام الدراسة منذ اليوم الأول به دون وجود عقبات.

أستاذ جامعي: نقلة تكنولوجية بالجامعات المصرية خلال السنوات الماضية

قامت عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة بتحويل الكتاب الورقى إلى cd يمكن للطالب تحميله على هاتفه المحمول بعد نقله من الجهاز الخاص به "لاب توب او كمبيوتر" وذلك في اطار سعى الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030.

خبير يقدم حلولا لإنجاح تحويل الكتاب الورقى إلى إلكترونى

قامت مجموعة من الجامعات الحكومية والخاصة بتحويل الكتاب الورقى إلى cd يمكن للطالب تحميله على هاتفه المحمول بعد نقله من الجهاز الخاص به "لاب توب او كمبيوتر" وذلك في إطار سعى الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030

جامعة حلوان: إعداد برامج دراسية بالتعاون مع أكاديميات أجنبية لمواكبة سوق العمل

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها؛ لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.