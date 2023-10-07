السعودية ترفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على رفض السعودية استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد، مشدداً على رفض السعودية استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وحث بن فرحان الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.