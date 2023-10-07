تخطت المليون.. أحمد موسى: توكيلات دعم السيسي من كل محافظات مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقديم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أوراق ترشح عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم قبل تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المستشار محمود فوزي قدم توكيلات التزكية من مجلس النواب وتوكيلات التأييد من الشعب المصري وباقي مستندات الترشح".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مليون و130 ألف توكيل داعم للرئيس السيسي، قدمته الحملة الانتخابية للرئيس السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" توكيلات دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية من مختلف أنحاء الجمهورية "، مضيفا:" كان مشهد تسليم التوكيلات للوطنية للانتخابات جميل".