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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة عمة مؤلف مسلسل سفاح الجيزة

صدى البلد

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب، اليوم السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عن وفاة عمته نادية العزب.

": "توفيت اليوم إلى رحمة الله عمتي الطيبة نادية العزب، الرجاء الدعاء لها، ومن الثابت أنه من دعا لأخيه أو لأخته بظهر الغيب ترد عليه الملائكة: ولك بالمثل".

عُرض لـ محمد صلاح العزب مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة"، وحقق نجاحا وجدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقت عرضه.

 

زوجة المنتج 

وتابع “أنا مكنتش راضي عن المشاهد، ودة مش اللي أنا عامله، والطبيعي المخرج يدخل لكن في إطار شغله كمخرج مش أنه يدخل في شغل المؤلف، وفي خط درامي كامل تم إضافته علشان مرات المنتج تمثل، وتم تكوين شخصية من الفراغ ومش معروف هي مين ولا جت ليه علشان مرات المنتج تمثل، وهو مش امين على الورق بالشكل دة فانا مش هتعامل معاه تاني”.4

 

وأضاف محمد صلاح العزب "أنا من البداية مكنتش موافق على المخرج أصلا، وهادي الباجوري مخرج إعلانات أو كليبات لكن أعماله الدرامية مش بحبها والفيلم الوحيد اللي عمله شبه النوع ده هو فيلم وردة وده فيلم محدش عارفه أصلا ولما المنتج قالي إن دة المخرج اللي هيشتغل معانا قلتله لا".

محمد صلاح العزب

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