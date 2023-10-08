الطلاب الوافدون بجامعة المنصورة يشاركون في إطلاق عام الإيسيسكو بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب".



حضر الاحتفالية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور عبد الخالق وزر التعليم العالى الأسبق، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين سحر العراقى مدير الإدارة هانى السيد سعد الدين مسئول الأنشطة الطلابية بنادى الطلاب الوافدين وأسماء جاد مترجم بإدارة الوافدين.

وعدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاحتفالية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي نموذج محاكاة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وناقش خلاله الشباب ممثلو الدول الأعضاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية، وقدموا توصيات لمواجهة هذه التحديات .

وعلى هامش الحفل، شاهد الحضور فقرة فنية متميزة قدمها كورال منظمة الإيسيسكو.

وفي ختام الحفل، تم تكريم مجموعة من الشباب المُبدعين والنابغين والمُبتكرين في العالم الإسلامي

كان من ضمنهم طلابا من جامعة المنصورة وهم: الطالبة ولاء حسن ملا أحمد حسن بكلية الطب من البحرين ،الطالبة روند عيسى أحمد عابد بكلية الطب من دولة فلسطين؛ رنين موسى حموده جعبرى بكلية الطب من دولة فلسطين؛ سيف الدين شاكر عبد المنعم بكلية الطب من دولة فلسطين محمد مراد عبده قاسم بكلية الطب من دولة اليمن وعمرو حسن محمد زيتون بكلية الطب من دولة سوريا .

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