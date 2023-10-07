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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الحزب الحاكم في بولندا: أمننا العسكري يعتمد على الجيش والتحالف مع أمريكا

صدى البلد

قال نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم السبت، إن الأمن العسكري في بولندا يعتمد على جيشها وعلى التحالف مع الولايات المتحدة.

وتعتبر بولندا، وهي من أقوى المؤيدين لجارتها الشرقية أوكرانيا بعد الغزو الروسي في أوائل عام 2022، أن موسكو تمثل تهديدًا متزايدًا وتدعم الوجود الأمريكي القوي في أوروبا، بينما تظل أقل ثقة بحلفاء أوروبا الغربية مثل ألمانيا.

وأضاف 'الأساس الأول هو جيشنا القوي... والأساس الثاني هو التحالف داخل حلف شمال الأطلسي (الحلف الأطلسي) بالطبع، ولكن في الواقع مع دولة واحدة - الولايات المتحدة، لأنها الدولة الوحيدة القادرة حقا على المساعدة'. وقال كاتشينسكي خلال تجمع انتخابي في مدينة لوبلين شرق بولندا.

وتابع أنه لكي ترغب الولايات المتحدة في المساعدة، يجب أن تكون بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها.

واستطرد 'إذا تم الجمع بين هذه العناصر، فإن خصومنا، كما تعلمون من أقصد - الروس - سيعرفون أن لدينا قوات قوية للدفاع عن أنفسنا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأميركيين سيساعدوننا أيضًا. عندها لن تكون هناك حرب، فعندئذٍ نحن آمنون حقًا'.

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