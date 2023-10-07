العريف أحمد حامد حميدة يكشف قصة الكباري المستخدمة في حرب أكتوبر

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة إنه التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1971 في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية وتم توزيعه مشاة هيئة في قيادة السيارات.

أضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مكان وحدتي كان في عزبة الوالدة في وادي حوف، واستلمنا الكباري المستخدمة في حرب أكتوبر من الجمرك".

وتابع: "توجهنا بالكباري إلى المخازن ثم بعدها بيومين استلمنا الدفعة الثانية، لأن كل قطعة كانت حوالي 27 حتة، وكانت كباري روسية سريعة الإنشاء".

أشار إلى أنهم كانوا يتدربون في الرياح التوفيقي والقناطر الخيرية في النيل، مشيرًا إلى أن التدريبات بدأت قبل الحرب بـ6 أشهر.