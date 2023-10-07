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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«فنون تطبيقية بني سويف» تحصد المركز الثاني بمسابقة تطوير الحرف اليدوية بالقليوبية

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،  فوز كليةالفنون التطبيقية  بالمركز الثاني بمسابقة  تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والتى نظمها مجلس الوزراء المصرى ممثلا فى صندوق تطوير المشروعات والصناعات المصرية .
وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب  رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع
والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية. 

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من جانبه أعرب رئيس الجامعة ، عن خالص التهاني القلبية للكلية وفريق العمل المشارك بالمعرض لمساهمته الفعالة وفوزه بالمركز الثاني وسط منافسة ما يقرب من 20 جامعة مصرية ، لافتا إلى انه سوف يتم تكريم الكلية غدا الاحد  الموافق 8 أكتوبر بمعرض تراثنا بمدينة نصر على خلفية فوز الكلية بالمركز الثاني، لافتا إلى أن المسابقة اشتملت على تطوير صناعة و حرفة حطب الحنة بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية .

 

فيما ضم فريق العمل الدكتور  محمد حامد وكيل كلية الفنون التطبيقية  مشرفا على التطوير، وكلا من 
ايمان خالد وحيد قائد الفريق، ومريم يسري _ عضو الفريق  علا ربيع _  عضو الفريق  كرولوس وليد _ عضو الفريق  و الفريق المساعد  سارة اشرف  جهاد عبد المنعم.

كما تم اختيار المنتجات المطورة صناعيا و تسويقيا و تدريبيا لعرضها فى معرض تراثنا وتم اختيار إحدى   أعضاء فريق العمل بالكلية  ايمان خالد وحيد من ضمن فريق العمل بالمشروع   لمقابلة  الرئيس عبد الفتاح السيسي و عرض مشروعات مجلس الوزراء والصندوق على الرئيس.

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