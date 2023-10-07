أحمد موسى: نتعرض لحملات تشويه في كل انتخابات رئاسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي"، قائلا:" العالم كله مركز معانا في الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وتضخما، ولكنهم يركزون مع مصر والانتخابات بها، وذلك لأن مصر دولة كبيرة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "على المواطن أن يثق في الله وفي قوة الدولة المصرية والشعب المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم نخلي بالنا من محاولات تشويه الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ"، مضيفا:" الدولة لم تمنع أحدا من أن يجمع توكيلات في مكاتب الشهر العقاري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الانتخابات الرئاسية نزيهة، مضيفا:" نتعرض لحملات تشويه في كل انتخابات رئاسية ".