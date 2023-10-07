أخبار الفن: موعد حفل زفاف تامر عاشور.. دخول زوجة شاعر غنائي شهير إلى المستشفى بسبب الخيانة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية عن تامر عاشور ومحمد بطاوي وغيرهما، نرصد أبرزها فيما يلي:
وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة
نقلت زوجة شاعر غنائي شهير إلى المستشفى، بعد أن اكتشفت خيانته مع فتاة من خارج الوسط الفني بعد زواج دام لفترة طويلة.
موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC
علم صدى البلد أن الفنان تامر عاشور سيحتفل بزفافه على مذيعة قناة سي بي سي
نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها
في أول تعليق لها على إزالة الشامة، ردت الفنانة هند عبد الحليم على الجمهور والانتقادات التي وجهت لها
صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب
توفى صباح اليوم الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرح مصر من قبل
دايموند أبو عبود: دوري فى حسن المصري حقيقي وأتشرف بالعمل مع زوجي هاني عادل
أعربت الفنانة دايموند أبو عبود عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم حسن المصري