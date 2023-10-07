أخبار الفن: موعد حفل زفاف تامر عاشور.. دخول زوجة شاعر غنائي شهير إلى المستشفى بسبب الخيانة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية عن تامر عاشور ومحمد بطاوي وغيرهما، نرصد أبرزها فيما يلي:

نقلت زوجة شاعر غنائي شهير إلى المستشفى، بعد أن اكتشفت خيانته مع فتاة من خارج الوسط الفني بعد زواج دام لفترة طويلة.



علم صدى البلد أن الفنان تامر عاشور سيحتفل بزفافه على مذيعة قناة سي بي سي



في أول تعليق لها على إزالة الشامة، ردت الفنانة هند عبد الحليم على الجمهور والانتقادات التي وجهت لها

توفى صباح اليوم الفنان محمد بطاوي ، الذي شارك في مسرح مصر من قبل



أعربت الفنانة دايموند أبو عبود عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم حسن المصري