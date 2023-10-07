اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان العسكري الإسرائيلي؛ الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي وراء عدم الاستقرار

وأكد الاتحاد - في بيان اليوم السبت - أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة، هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.

وحمل الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، مجددا دعوته للمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.