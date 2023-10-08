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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خطوات يجب اتخاذها لتشخيص اعوجاج الحوض الجانبي | خاص

الظهر
الظهر

كشف الدكتور بدر لقعيبي طبيب العظام عن خطوات رئيسية لتشخيص اعوجاج الحوض الجانبي (Scoliosis). 

وقال من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أنه هناك عدة خطوات رئيسية يتم اتباعها لتشخيص حالة اعوجاج الحوض الجانبي، وتتمثل فيما يلي:

1. التاريخ الطبي والفحص البدني: يبدأ التشخيص بمقابلة الطبيب للمريض والاستماع إلى التاريخ الطبي الخاص به، حيث يتم سؤاله عن الأعراض المشتركة والتغيرات في الوضعية والتوازن. يتم أيضًا إجراء فحص بدني لتقييم وضعية الجسم والتوازن وفحص العمود الفقري.

2. الفحص الإشعاعي: يعتبر الفحص الإشعاعي أساسيًا في تشخيص اعوجاج الحوض الجانبي. يتم إجراء صور شعاعية للعمود الفقري من الجانب ومن الأمام والخلف لتحديد شكل ومقدار التشوه. يستخدم الأطباء زاوية قياس معينة لتحديد شدة اعوجاج الحوض.

3. الفحوصات التكميلية: في بعض الحالات، قد يتم طلب فحوصات تكميلية إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) لتقييم التشوه بشكل أكثر تفصيلاً وتحديد الأسباب الأساسية المحتملة.

4. تقييم الشدة: يتم تحديد شدة اعوجاج الحوض الجانبي باستخدام نظام تصنيف معين، مثل نظام Cobb الذي يستند إلى قياس زاوية التشوه في صورة الشعاعية.

بناءً على نتائج التشخيص، يقوم الطبيب بتحديد خطة العلاج المناسبة. قد تتضمن العلاجات التقويمية، التمارين العلاجية، الأجهزة التقويمية، أو في حالات شدة التشوه قد يتطلب الأمر التدخل الجراحي. يجب استشارة طبيب متخصص في حالة اشتباه بوجود اعوجاج في الحوض للحصول على تقييم دقيق وتشخيص صحيح.

إعوجاج الحوض التصوير بالرنين المغناطيسي التصوير بالرنين الرنين المغناطيسي تشوه خطة العلاج ​​​​​​​health

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