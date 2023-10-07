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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العريف حامد يكشف موقفا إنسانيا مع صديقه في حرب أكتوبر

صدى البلد

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بـحرب أكتوبر، إنه قبل حرب أكتوبر بأسبوع كان معه زميل له يدعى مسعد من حارة اليهود، ووالدته طلبت منه مقابلته، وعندما زارها قالت له: "خلي بلك من مسعد أخوك".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الحرب الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشراسة، وكان يوجد حفر برميلية للاحتماء بها ولكنه لم ينزل حفرته واحتمى إلى جانب الذخيرة الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أنمسعد احتمى بأحد البيوت الطينية، ولكنه أصيب وكان يحتاج مساعدة، وعلى الرغم من عدم قدرته إلا أنه تذكر وصية والدة مسعد فقام بحمله ونقله للإسعاف.

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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