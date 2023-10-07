أستاذ علوم سياسية : قدر مصر وقوفها أمام أي مخطط يهدد المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن عودة العلاقات مع تركيا تصب في صالح الجانبين وتنعكس بالإيجاب على الإقليم.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تجربة السلام بين مصر وإسرائيل لها طابع خاص"، لافتا: "العالم يتحدث الآن عن سلام اقتصادي لا سياسي".

وأشار: "يجب أن ننشغل بملف إعادة ترسيم الشرق الأوسط"، موضحا: "مصر تقف للتطورات الإقليمية وفقا لرؤى محددة وخطط استراتيجية واستباقية".

وأوضح: "لا يجب إعطاء الجانب الإسرائيلي "شيك على بياض" في أي اتفاقيات مشتركة"، مشيرا: "قدر مصر أن تقف أمام أي مخطط يهدد المنطقة وهذا ليس حديثا إنشائيا".