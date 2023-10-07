هريدي : مصر أمام تحديات كبرى.. والعلاقات مع تركيا وإيران على رأسها |فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة تقوم على المصالح وتأمينها.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القوى الكبرة تبحث عن الهيمنة والسيطرة"، لافتا: "أمريكا تبحث دائما عن الهيمنة على النظام الدولي".

وأشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "أمريكا وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى"، موضحا: "السياسة لا تعرف الأخلاقيات وأوكرانيا تتعرض لتدمير منهجي".

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "مصر أمام تحديات كبرى .. والعلاقات مع تركيا وإيران على رأسها".

وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "استئناف العلاقات الدولية لا يعني انتهاء المشكلات أو الصراع، ولا يجب رفع سقف الطموح بسبب استئناف العلاقات الدبلوماسية".