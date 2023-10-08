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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتصار: إحنا متربين على سينما كلها قُبلات.. وبلبس مايوهات عادي

صدى البلد

علقت الفنانة انتصار على أزمة تصريحاتها بشأن الأفلام الإبـ احية، حيث أكدت أنها لم تشجع على مشاهدة تلك الأفلام مثلما زعم البعض، ولكنها أرادت من تصريحاتها إيجاد سبب من أجل مشاهدة هذه المواقع، كما أشارت إلى أنها نشأت على سينما مليئة بالقبلات، وأكدت أنها ترفض مصطلح السينما النظيفة.

وأضافت انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أنا بحب أكيد المذيعين والمعدين المتطفلين لما بيسألوني عن القبلات، مالها القبلة يعني؟، ام كلثوم غنت للقبلة كارهين القبلة ليه؟، إحنا متربين على سينما كلها قبلات، وماله المايوه موجود وبيتباع في الشارع، ليه عايزين تاخدوا تصريح على لساني تدينوا بي المايوه؟، مانا بلبس المايوه انزل بي البحر مش مقاطعاه، حرام عليكم بيقيتوا تافهين، لما تختصر الفنان وتقعد تتكلم عن القبلات فقط تبقوا تافهين، يعني إي سينما نظيفة مغسولة يعني؟!.

أما عن تصريحاتها بشأن الأفلام الإباحية، فقالت: كنت في البرنامج وبنعمل حلقة عن أسباب مشاهدة الفيديوهات الاباحية، فناس قالت بنصبر نفسنا، فأنا قلت الناس بتتفرج ليه؟!، كنت عايزة اجد أسباب، منها الفضول والمراهقة وأحيانا بيكون مرض، إجابة عادية، لكن مقولتش أنا بدعم الفرجة على الأفلام الإباحية.

واضافت انتصار: في زميلة على شمالي قالت تعليق انقح مني، قعدت تشرح وعليت عليّ، سابوا كلامها ومسكوا فيا، إحنا بنتقاضي أجر مقابل اللي بتقوله، ووائل الإبراشي قالي إيه البرويل اللي عملاه دا أنا والله بحب الحاجات دي أوي، قلت له أنا منزعجة، أنت بتطلع كل يوم دي شغلتك، أنا أول مرة أتعرض لها.

 

 

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