أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يُقدم أوراق ترشحه لانتخابات 2024

أخبار مصر... أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أول المتقدمين.. حملة السيسي تسلم أوراق المرشح للرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.. صور

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.

الرئيس السيسي يجري الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح |صور

قام اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال..محطات تاريحية في حياة السادات رجل الحرب والسلام

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حقق أعظم نصر عسكري في التاريخ الحديث.. المشير أحمد إسماعيل وإذلال إسرائيل

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

المآذن العالية وخطة بدر.. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب أكتوبر وبطل معركة النصر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

قدم المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي ملف التذكيات التى حصل عليها الرئيس السيسى من اعضاء مجلس النواب الى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تصل إلى ٤٢٤ برلمانيا.

صُنف ضمن أبرع 50 قائدًا عسكريًا في التاريخ .. المشير الجمسي مهندس حرب أكتوبر

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

مبارك والضربة الجوية..200 طائرة أنهت على أسطورة طيران العدو في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث في غزة

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر، الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

الفريق أول فؤاد ذكري.. قاد بطولات البحرية في الاستنزاف ودمر أهداف العدو في حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 8 أكتوبر، على أنحاء الجمهورية كافة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الفريق عبد المنعم واصل| كبد العدو خسائر فادحة في الثغرة..واستلسم الإسرائيليون أمام بسالة الجيش الثالث الميداني

في عام 1956 كان الفريق عبد المنعم واصل كما قاد اللواء 14 مدرع في حرب 1967، وفي عام 1973 عين مساعدا لوزير الحربية ثم قائدا للجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر 73، كما حصل على العديد من الدورات فى الاتحاد السوفيتى وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

قائد الفرقة 21 في حرب أكتوبر.. محطات مهمة في حياة الفريق إبراهيم العرابي رئيس الأركان الأسبق

حصل الفريق إبراهيم العرابي على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1950، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزه العليا بالاتحاد السوفيتي، كذلك على دورات من كلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية.

المشير محمد علي فهمي| بنى حائط الصواريخ..وأسقط ثلث طائرات العدو في حرب أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

المشير طنطاوي| أذل العدو الإسرائيلي في المزرعة الصينية وأنقذ مصر من مخطط الفوضى في 2011

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي تعلن إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المواطنين

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إحصائيات التأييد والتوكيلات المقدمة من المواطنين في كافة محافظات مصر.

المشير أبو غزالة| حول خط برليف لكتلة من النيران .. وأذل العدو في معارك المدفعية

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

رئيس الوزراء يشهد تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث وجه العاملين بالمكتب إلى حسن معاملة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة

محمود فوزي: سيدات الجيزة الأكثر تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة الجيزة هي أكثر المحافظات تأييدًا لترشح الرئيس السيسي.

المشير أحمد بدوي| واجه العدو في الثغرة.. ودمر دبابته في حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في اتصال هاتفي | السيسي وماكرون يناقشان جهود وقف التصعيد بـ غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الفريق عبد رب النبي حافظ وبطولات الفرقة 16| شارون يعترف: خسرت 300 جندي بسببه..وأمضينا ليلة من أسوأ الليالي

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

السيسي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان هاتفيًا تطورات الأوضاع بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

الفريق محمد سعيد الماحي| حول جبهة العدو لجحيم من النار.. وقاد أكبر تمهيد نيراني في التاريخ

تمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

الفريق عبد المنعم خليل.. خاض جميع حروب مصر الحديثة.. وهزم قوات شارون في الإسماعيلية

شارك الفريق عبد المنعم خليل في جميع حروب مصر الحديثة، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية في معارك العلمين بعد تخرجه مباشرة، حيث شارك وقتها في كتائب الخدمات العامة، كما شارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي 1956، وحرب اليمن 1962، وحرب 5 يونيو 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.