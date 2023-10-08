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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام شاهين عن أحمد فهمي: فنان عبقري ورقته وحنانه في وشه وعينيه

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة وإعجابها بأداء  الفنان أحمد فهمي في مسلسل " ألفريدو "  في شخصية  فريد   قائلة: " كان عبقري في الدور والحنية والرقة التي ظهرت  في عينيه وملامحه  وقد ساعدني كثيراً".

ولفتت خلال  لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  إلى أن دور شقيقها  أمير شاهين في شخصية "مصطفى" الانتهازي مختلفة في حقيقة الأمر  عن شخصيته، فهو أكثر أشقائها حنية  قائلة: "أكتر أخواتي  حنية ودموعه  قريبة وأكثر حد  بيتأثر لما حد بيتعب، وبيحاول يساعد".


واصلت : " جميل أنسانياً وفنياً وحنانه اسعدني حب صلة الرحم  نوع من أنواع الحب بين  العمة وأبن شقيقها مش شرط  تبقى العلاقة بين راجل وست  أنا أكتر الأدوار الي شفت فيها  صلة الرحم  بهذه العبقرية  وعجبني، والناس صدقته لدرجة أن الناس كلها عاوزة شخصية فريد في بيتها.


 من جانبه أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعدته لمشاركته البطولة  للفنانة إلهام شاهين قائلاً في   دور فريد  في مسلسل  " الفريدو " قائلاً : " كنت بحب  ألهام شاهين كفنانة من زمان لكن لما اشتغلنا مع بعض   حسيت بشعور مختلف وخلتني أخد الدور في حتى تانية لأني بهتم في أداء الدور بلغة العيون  لآني  متعود أخد من عيون الفنان وأديله.


ولفت خلال  مداخلة تليفونية من بيروت عبر " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON إلى أن علاقة فريد بسوسو  جذبه  من مرحلة الكتابة على الورق  لكنه   أصبح له معنى أخر  بمشاركة   الفنانة إلهام شاهين  ".

وأوضح أنه كشحص  تربى في أسرة بها خمسة شقيقات من البنات وأمه وأنه يحترم المرأة التي تضحى من اجل غيرها منذ الزواج وحتى الولادة وبالأخص المرأة العاملة صاحبة   المسؤولية "
أكد أن ردود الافعال على العمل اسعدته كثيراً حتى أن زوجته تأثرت بشحصية فريد كثيراً وهاتفته في بيروت بالامس    ووقالت له : خليك في بيروت ورجعلي فريد في مسلسل ألفريدو  "

إلهام شاهين مسلسل ألفريدو برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي الفنان احمد فهمى

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