مباحثات بين السعودية وأمريكا والأردن وقطر حول تطورات الأوضاع في غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع وزراء الخارجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والأردن الدكتور أيمن الصفدي، والقطرى الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن فرحان تأكيده - خلال اتصالات هاتفية بينه وبين نظرائه في أمريكا والأردن وقطر - رفض المملكة السعودية استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.