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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة مصر العامة تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

نظمت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي، ندوة بعنوان "خمسون عاما على حرب أكتوبر"، بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات اكتوبر المجيدة تحدث فيها اللواء دكتور سمير فرج.

قدم  اللواء سمير فرج عرضا مرئيا تضمن مراحل انتصار حرب أكتوبر بدءا من حرب الاستنزاف، مستعرضا ما جرى في معركة رأس العش مرورا بإغراق المدمرة إيلات وتدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان وصولا إلى تهجير أهل القناة.

وأكد اللواء سمير فرج ،  أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له دور كبير في تحقيق انتصار أكتوبر رغم رحيله قبل الحرب، بعدما أطلق حرب الاستنزاف وأدار المرحلة التالية للنكسة، كما أشرف على وضع خطة المآذن العالية وهى أول خطة لعبور القناة، كما أشار إلى دور الفريق سعد الدين الشاذلي صاحب التوجيه 41 وهو التوجيه المفصل لعبور قناة السويس، معتبرا إياه مهندس الحرب والعقل المدبر لانتصار أكتوبر.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن الخداع الاستراتيجى ساهم في تحقيق انتصار أكتوبر، فاختيار يوم عيد الغفران وكذلك الهجوم على العدو في شهر رمضان،  بالإضافة إلى اختيار موعد الساعة الثانية ظهرا جميعها عوامل خدعت العدو.

وأشار إلى جهود وذكاء "اللواء باقي يوسف" في تفتيت الساتر الترابي، مستعرضا كيف استطاعت مصر تدمير النقاط الحصينة في خط بارليف، وهو ما يعد معجزة عسكرية قياسا على أن ألمانيا في الحرب العالمية الثانية لم تستطع اجتياز خط ماجينو وعبرت إلى فرنسا عبر بلجيكا.

كما عرض اللواء سمير فرج مجموعة من الصور والوثائق والفيديوهات عن حرب أكتوبر، بالإضافة إلى مقاطع من فيلم جولدا الذي يسلط الضوء على أيام الهزيمة الإسرائيلية.

واستعرض اللواء سمير فرج  بطولات أبناء القوات المسلحة، مؤكدا أن الهزيمة الإسرائيلية كانت ساحقة ولحقت خسائر ضخمة

وذكر اللواء سمير فرج ذكرياته أثناء تواجده في غرفة العمليات في حرب أكتوبر وتلقى إشارة تحذيرات العدو من الاقتراب من القناة بعد ربع ساعة من بدء الهجوم في الثانية من ظهر السبت السادس من أكتوبر، وذلك كان دليلا على نجاح عملية عبور قناة السويس.
وقد استقبل في اخر اللقاء المشاركات    والأسئلة من الحضور.
كرم السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة المكتبة السيد اللواء سمير  فرج تقديرا لدور سيادته وقام بأهدائه كتابه رحلة العمر ودرع مكتبة مصر العامة.

مكتبة مصر العامة عبد الرءوف الريدي خمسون عاما على حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر المجيدة دكتور سمير فرج

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