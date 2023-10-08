بعد خمسين عاما..خطاب نادر من أحد أبطال حرب أكتوبر إلى نجله

قام الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية بعرض خطاب نادر من أب لابنه تم كتابته في 9 أكتوبر 1973 بعد فشل الهجوم الإسرائيلي المضاد.

وأجرى يوسف الحسيني مقابلة مع الدكتور محمد نجيب أبو زيد، استاذًا بالجامعة الأمريكية وابن أحد أبطال حرب أكتوبر.

تحدث الدكتور محمد نجيب أبو زيد عن تلك اللحظات والخطاب النادر الذي جلب الروح المعنوية لهم بعد فترة قلق طويلة بسبب عدم معرفتهم بأخبار والده لمدة 3 أيام.

أوضح الدكتور محمد نجيب أبو زيد أن هذا الخطاب كان مصدر سعادة كبيرة له ولأسرته وأنه يحمل رسالة وطنية صادقة. وشدد على أهمية هذا الخطاب في حياته، حيث كان يعتبره رسالة من والده لجيل الشباب في تلك الفترة الصعبة التي شهدتها مصر. وقد وصف تلك الفترة بأنها صعبة ومحفوفة بتحديات كبيرة مثل مواجهة حرب ضخمة.