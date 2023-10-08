أستاذ قانون: الدعاية لمرشحي انتخابات الرئاسة تبدأ يوم 9 نوفمبر القادم

أكد اللواء طارق خضر، الأستاذ في القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن الانتخابات هي إحدى وسائل مشاركة الشعب في السلطة، سواء كان الفرد مرشحًا أو ناخبًا، موضحا أن حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة تبدأ فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وأشار إلى أن حملات الدعاية تستمر مع عدم وجود أي طعن في ترشح المرشحين بعد تاريخ 9 نوفمبر، وأن الانسحاب من الانتخابات مسموح به ويجب أن يتم قبل 8 نوفمبر، وبعد هذا التاريخ، يصبح المرشح جزءًا من السباق الانتخابي.

وأضاف أن السباق الانتخابي الفعلي يبدأ في 9 نوفمبر، ويمكن للمرشحين ممارسة حقهم في الدعاية، ولكن هناك محظورات تشمل عدم استخدام لغة تهديدية للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم التحريض على العنف، وعدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل العامة أو القطاعات الحكومية في الدعاية الانتخابية.