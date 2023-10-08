أول قرار من النيابة العامة في واقعة وفاة شاب على يد والده بسبب مشادة كلامية

أمرت النيابة العامة بمدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة شاب عشريني بواسطة آلة حادة على يد والده بسبب خلافات بينهما، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوصول “أحمد” 23 عامًا، مقيم بشارع أبو عوض خلف مدرسة الزهراء بدائرة مركز شرطة أبو كبير مصابًا بجرح نافذ بالجسد، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الطبية، وتم إيداع جثته مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص وبسؤال أهلية الشاب المتوفي، اتهموا والده بالتعدي عليه طعنًا بآلة حادة بسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات الأولية عن حدوث خلافات عائلية بين الأب المتهم والابن المجني عليه، حيث حدثت يوم الواقعة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالمنزل، ما جعل الأب المتهم يحضر آلة حادة ويطعن نجله بها.



ألقي القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز شرطة أبو كبير، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة جرى ضبطه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.