أول رد فعل من رامي ربيعة بعد خضوعه لجراحة في القدم

نشر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة بعد خضوعة لجراحة لإزالة خُراج في القدم.

و نشر رامي ربيعة صور رومانسية برفقة زوجتة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مما حازت الصور علي اعجاب متابعية.

وخضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة بسيطة؛ لإزالة خُراج في القدم، وهو ما تسبب في غيابه عن لقاء إنبي السابق، في نصف نهائي كأس مصر.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن ربيعة يخضع لبرنامج علاج طبيعي منفرد خلال الأيام الجارية.

وأضاف طبيب الفريق أن ربيعة سيخضع أيضا لفحص طبي جديد، غدًا السبت؛ للاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة؛ بعد الفوز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.