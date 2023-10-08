بعد تألقة أمام البنك الأهلي.. رسالة نارية من زيزو عبر إنستجرام

وجه أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة لجمهوره عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب زيزو : الحصول على المزيد لا يمنعك من الرغبة في المزيد.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.



بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.