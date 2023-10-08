انطلاق قمة صوت مصر لتعزيز ريادة الدولة كوجهة سياحية عالمية غدًا

تنطلق يوم غدٍ الاثنين الموافق 9 أكتوبر، فعاليات مؤتمر "قمة صوت مصر"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، برعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتستهدف القمة، تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتركز على تشجيع السياحة ذات العائد الاقتصادي المجزي، وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، وتتضمن فعاليات القمة، جلسة حوارية بعنوان “الهوية الوطنية والتكامل الإقليمي”، التي يترأسها وليد الحميدي الأمين السابق لمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية والحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة في تخطيط التنمية العمرانية، وبمشاركة جليل بنسودة الشريك الرئيسي والشريك الإداري لمكتب ماكنزي وشركائه بمصر.

كيفية تعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية للعلامة الوطنية

ومن المقرر تناول موضوع كيفية تعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية للعلامة الوطنية وأهمية ذلك في تحقيق التكامل الإقليمي، ويدير الجلسة المهندس عمرو عطية أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، والشريك الإداري للمكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية العمرانية.

أيضًا من المقرر أن تتضمن القمة عددا من الجلسات الحوارية الهامة والثرية التي تتنوع موضوعاتها بين السياحة والفن والتراث الثقافي المصري والفنون المختلفة التي تستمد من الحضارة المصرية القديمة، التي يتحاور فيها نخبة من وواد الأعمال والفنانين والمبدعين في عدد من المجالات.

ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين من أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز صورة مصر بالخارج، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، إضافة إلى النهوض بقطاع الاستثمار.