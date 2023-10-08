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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

الزمالك
الزمالك

تصدر اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وذلك بعد لقطة احتفاله مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي. 

معتذرا عن «تقبيل قدم شيكابالا».. المثلوثي: عفوية طيعًا من كتر الحماس نسيت شعملت!!
حمزة المثلوثي

نجم الزمالك يقبل قدم شيكابالا 

اعتذر التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقطة تقبيل قدم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، بعد تسجيله هدف الفوز على البنك الأهلي.

وكتب المثلوثي، عبر صفحته على "إنستجرام": "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طيعًا، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت! لقطة مش صح اعتذر".

وفاجأ المثلوثي الجميع بتقبيل قدم محمود شيكابالا بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى البنك الأهلي بالجولة 3 من عمر دوري نايل المصري.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى بالفوز بنثائية على حساب البنك الأهلي، بملعب القاهرة الدولي أمس.

انتهاء أزمة منع القيد بنادي الزمالك

في سياق متصل، أعلن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في النادي الأبيض، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، نجاحه في رفع حظر القيد لنادي الزمالك بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

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وأعرب خالد رفعت عن شكره للاتحاد المصري لكرة القدم على مساعدته في إنهاء الأزمة وتمهيد الطريق لقيد اللاعبين، حيث يُسمح الآن للنادي بقيد اللاعبين الناشئين بشكل طبيعي، استعدادًا لقيد لاعبي الفريق الأول في يناير المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال النادي مهددًا بعقوبات إضافية بسبب الأقساط المستحقة والغرامات للاعبين آخرين، بالإضافة إلى وجود قضايا قائمة ينتظر النادي قراراتها.

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الزمالك 

موعد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق الأحد الموافق 11 سبتمبر الماضي، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

جدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

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