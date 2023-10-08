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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تصريحات نارية من انتصار.. وعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن انتصار وشيرين :

انتصار تكشف حقيقة علمها بمقلب رامز قبل تصوير حلقتها بالبرنامج

تحدثت الفنانة انتصار عن تجربتها في برنامج رامز جلال، أثناء حلولها ضيفة عليه، إذ أكدت أنها لم تعرف من قبل بذهابها لرامز، وأنها فوجئت به في الحلقة، كما أوضحت أن إطلاقه عليها هشتاج فاتنة الشرق لم يزعجبها، بل أنها حاولت ان تستثمر نجاح الهاشتاج وتفاعل الجمهور معه.

 

قالي يا سافلة.. رد فعل صادم من معجب تجاه انتصار بسبب صورة

كشفت الفنانة انتصار معاناتها مع المعجبين، إذ أشارت إلى أن هناك رجل سبها بسبب رفضها التقاط صورة معه على كوبري أكتوبر، حيث وصفها بـ المستبدة، كما أكدت أنها اتخذت اجراء قانوني ضد رجل آخر بسبب تطاوله عليها، وتعديه لعيها لفظيًا، عبر تطبيق الواتساب، لذلك قدمت شكوى في مباحث الإنترنت ضده وحبسته.

 

رباب ممتاز: ما تعرضت له داليا شوقي لم يحدث مع أي ممثل

قالت الفنانة رباب ممتاز، إنها لم تقصد مهاجمة داليا شوقي مثل ما تردد مؤخرا، وأنها كانت فقط تقصد أنها تفهم الرسالة من أدائها فى أحد المشاهد بمسلسل سفاح الجيزة.

عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. تعرف على عمرها وأزمتها مع عمرو دياب

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 41، والتى قدمت العديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

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