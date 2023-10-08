نصر أكتوبر.. ملحمة بطولية خالدة مسطورة في سجل التاريخ بحروف من نور

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن نصر السادس من أكتوبر، ملحمة بطولية خالدة مسطورة في سجل التاريخ بحروف من نور، تحكي روايات الأبطال وقصص التضحية والفداء والانتصار.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "معجزة عسكرية" - أن نصر السادس من أكتوبر، ليس مجرد نصر عسكري، وإنما كان معجزة بكل المقاييس، فلم يكن سهلا أن يستطيع خير أجناد الأرض عبور المانع المائي العميق وتحطيم خط بارليف المنيع الذي قال عنه قادة الغرب إنه يحتاج إلى قوة هائلة لتحطيمه وليس بمقدرة القوة العربية مجتمعة عبوره.



وأضافت "أن زلزال السادس من أكتوبر وزئير الأبطال وشجاعة الرجال لتثبت للعالم أجمع أن إرادة المصريين أقوى من كل الخطوط، وأن عزيمة الأبطال تقهر كل السدود.. فيعبر الأبطال المانع المائي وينسفون خط بارليف ويدمرون كل النقاط الحصينة وينطلقون نحو تحرير سيناء الحبيبة ويرفعون العلم المصري فوق الأرض الطاهرة".



وأوضحت (الجمهورية)"أن نصر السادس من أكتوبر يجسد بجلاء عبقرية الإدارة وعبقرية التخطيط وعبقرية الإقدام والشجاعة في الاقتحام والعزة والكبرياء في استعادة الأرض وتحقيق النصر.. تحية لأبطال جيشنا العظيم، أبطال النصر والمجد والعزة والقوة".