صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتكثيف جهود احتواء الموقف بالأراضي الفلسطينية.. وتقدمه رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود احتواء الموقف بالأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تقدمه "رسميا" للترشح للانتخابات الرئاسية.



فمن جانبها، وتحت عنوان "الرئيس: اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين..«المقاومة» تطلق «طوفان الأقصى» على غلاف غزة.. والاحتلال يرد بـ «السيوف الحديدية».. ومئات القتلى والجرحى من الجانبين"، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الإستراتيجي، وتطورات الأوضاع في القطاع، ووجه الرئيس بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.



وفي نشاط رئاسي ذي صلة، أبرزت صحيفة (الجمهورية) المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد الرئيس السيسي قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي حذر - خلال الاتصال الذي تلقاه من ماكرون - من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.



وفي اتصال آخر تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء العراق محمد السوداني، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الجانبين بحثا القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجامعي.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله إنه جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.



كما تناقلت الصحف تحذير مصر - في بيان لوزارة الخارجية أمس - من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.



وذكرت (الأهرام) أن الخارجية دعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة..مضيفة أن "الخارجية" طالبت الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني.



سياسيا، نقلت صحيفة (الأخبار) إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تقديم أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد استيفاء الشروط القانونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بحضور عدد من السياسيين والشباب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورياضيين ورجال الدين وممثلين من جميع فئات المجتمع والشخصيات العامة وبحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.



وذكرت الصحيفة أن المستشار القانوني ورئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي قال إنه قام أمس ممثلًا للمرشح الرئاسي بتسليم أوراق الترشح الخاصة بالمرشح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي تقدم بالامتنان والتقدير والاعتراف لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا توكيلاتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.



ولفتت الصحيفة إلى إعلان المستشار محمود فوزي، التدشين الرسمي للحملة الانتخابية، مضيفًا أن آلاف المواطنين أقبلوا على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.



ونشرت الصحيفة قول رئيس الحملة الانتخابية "حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب وأكثر من مليون و131 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين".



وفي الشأن الحكومي، تابعت الصحف وقائع الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" والتي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت الجلسة بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وذلك بحضور الدكتور سالم المالك المدير العام للمنظمة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي وفود عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.



ونقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد رئيس الوزراء، أن إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، هو مبادرة قيمة نابعة من حرصنا على تهيئة وتأهيل وإعداد الشباب ومنحهم حقهم في الأخذ بزمام الأمور، والتعبير عن طموحاتهم وأهدافهم ورؤيتهم في الحياة.



وأبرزت تشديد مدبولي على أهمية التضامن والسلام كثقافة أساسية لازمة لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار، وكذا أهمية أن نتعاون جميعا، لمنح الشباب كل ما يحتاجونه ليكونوا مؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم، وأن يكونوا صناعا في القرار، وقادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية.



كما سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على الجولة التي قام بها رئيس الوزراء أمس؛ لتفقد المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ.



ونقلت الصحيفة تأكيد مدبولي - خلال الجولة - الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها منطقة حيوية للمال والأعمال في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية؛ ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية؛ تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية الشهيرة.



إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى؛ فاجأ شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات التابعة للوزارة بمنطقة السلام، بجولة ميدانية بهدف متابعة سير العمل بالشركة.



وأبرزت الصحيفة تأكيد الوزير حرصه على إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة بهدف الاطمئنان على طبيعة سير العمل على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة)؛ تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الاطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجاري تنفيذها.



وأضافت الصحيفة أن الوزير قام - خلال الجولة - بالمرور على الأقسام والإدارات المختلفة بالشركة للوقوف على استراتيجية العمل بها والموقف الحالي للمشروعات التى تشارك في تنفيذها وتم متابعة آخر مستجدات التعاقدات التي قامت الشركة بتوقيعها خلال الفترة الماضية مثل مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لـ 1800 أتوبيس من أسطول الهيئة وكذا بروتوكول التعاون الموقّع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية.



وتحت عنوان "القاهرة - نيودلهي .. علاقات ثنائية إستراتيجية" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، قوله "إن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين (القاهرة) و(نيودلهي) في مختلف المجاالت وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.



وأشارت إلى أن وزير التجارة أكد - في سياق كلمته التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ - أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر (حكاية وطن) الهام؛ والذي يمثل منصة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، وعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.



وفي سياق آخر، أفادت صحيفة (الأخبار) بأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التقى السفير د. أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق بالقاهرة، الذي استعرض لشيخ الأزهر مستجدات الوضع في العراق، والترتيبات التي تبذلها السفارة العراقية لتنسيق زيارة شيخ الأزهر المرتقبة للعراق.



ونسبت الصحيفة للسفير العراقي تأكيده - لشيخ الأزهر - أن العراقيين جميعًا ينتظرون بشغفٍ كبيرٍ زيارته، وأن رئيس الوزراء العراقي يُولِي هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا.



وأفادت الصحيفة بأن شيخ الأزهر أكَّد تطلعه لزيارة العراق في يناير القادم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل الكثير من ود الأزهر الشريف ومحبتِه للشعب العراقي، وأنَّ هذه الزيارة محورها الرئيسي سيكون تعزيز التفاهم والوحدة بين مدارس الفكر الإسلامي ولمَّ شمل الأمة.



وفي الشأن العربي، توالت صحف القاهرة متابعتها للهجوم الواسع غير المسبوق الذي شنته حركة حماس بالتنسيق مع فصائل المقاومة الأخرى؛ ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية، حيث أطلقت على العملية اسم «طوفان الأقصى».



وذكرت الصحف أن مقاتلي الحركة تسللوا إلى معسكرات جيش الاحتلال في محيط القطاع، ثم إلى مستوطنات في غلاف غزة وسيطروا عليها ساعات، وقتلوا عشرات الجنود والمستوطنين وأسروا نحو 53 آخرين واقتادوهم إلى قطاع غزة، بينما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل..وسارع بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لإعلان حالة حرب، متوعداً «حماس» بدفع ثمن لم تعرفه من قبل، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاى أدرعى إطلاق عملية «السيوف الحديدية» ردا على عمليات المقاومة؛ وأسفرت العمليات عن سقوط 250 قتيلا إسرائيليا و232 فلسطينيا بالإضافة إلى مئات الجرحى من الجانبين.



وذكرت صحيفة (الأهرام) أن جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية انتقامية تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وتم استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، وشنت مقاتلاته الحربية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

ونشرت الصحيفة أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة اليوم /الأحد/؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.