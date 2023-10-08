طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

شارك الإعلامي أحمد موسى، مستجدات حول الحرب في إسرائيل، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: “إطلاق قذائف من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل ومسار العمليات والمواجهات العسكرية اصبح مفتوحا على كل الاحتمالات”.

أعلن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له، إنه قرر تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له: إنه تقرر "قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود والبضائع عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.