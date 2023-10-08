يتضمن حرفا يدوية ذات طابع مميز.. «صباح البلد» يكشف تفاصيل عن معرض «تراثنا»

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن معرض تراثنا، سيتناول الحرف اليدوية التي تدل على التقاليد والثقافة المصرية، وسيضم صناعات مميزة لها طابع مميز.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن معرض تراثنا به أذواق معاصرة تتماشى مع عصرنا الحالي، وهو ما سيميزه.

فيما قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج “صباح البلد”، إن اليوم على موعد مع إفتتاح معرض تراثنا والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عارضين لمختلف الحرف التراثية.

تتم بطريقة مبدعة

وأشارت رشا مجدي إلى أنه لا بد من تشجيع معرض تراثنا والذي سيقام في الفترة ما بين 8 إلى 14 أكتوبر، مؤكدة أن المعرض سيتضمن حرفا يدوية تتم بطريقة مبدعة.