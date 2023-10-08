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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عندما اقتحمت المستوطنات الإسرائيلية.. كاتب صحفي: المقاومة الفلسطينية أحدثت تطورًا نوعيًا مفاجئًا للاحتلال|فيديو

فلسطين والمسجد الأقصى
فلسطين والمسجد الأقصى

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن المقاومة الفلسطينية عندما اقتحمت المستوطنات الإسرائيلية، أحدث تطور نوعي مفاجئ للإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه أحدث مفاجأة للجانب الإسرائيلي

 

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”،  والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”،  القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة في العالم التي لم يتم حلها منذ عام 1948، على الرغم من الجهود الدولية التي تمت على مدار السنوات السابقة.

 

وتابع الكاتب الصحفي"صلاح مغاوري"، أن الشعب الفلسطيني أعزل يتعرض للممارسات القهرية على مدار عقود كبيرة، مؤكدا أنه على مدار أكثر من 75 عاما لم يتم حل القضية الفلسطينية بشكل جذري.

 

 حل القضية الفلسطينية

وأشار صلاح مغاوري إلى أنه  لا بد من نظرة من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية.

المقاومة الفلسطينية المستوطنات الاسرائيلية القضية الفلسطينية الجهود الدولية صلاح مغاوري

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