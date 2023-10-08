بالفيديو.. حزب الله اللبناني يستهدف 3 مواقع عسكرية لـ جيش الاحتلال

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من القصف الذي شنه حزب الله اللبناني على 3 مواقع عسكرية لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

ومنذ قليل أعلن حزب الله، اليوم الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد "قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة صباح اليوم الأحد الموافق بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".