جيش الاحتلال يعلن مقتل 26 من منتسبيه في عمليات أمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قصفه 426 هدفًا في قطاع غزة، مؤكدًا مقتل 26 من منتسبيه خلال عمليات أمس.

وأضاف جيش الاحتلال أنه قتل المئات وأسر العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 300 وأكثر من 1864 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفيات، وذلك جراء عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

ووفقا للتقارير فأن من بين المصابين في المستشفيات: 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، و821 في حالة طفيفة، و20 في حالة قلق، و223 تحت التقييم الطبي.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك عدة مئات آخرين اعتبروا في عداد المفقودين.