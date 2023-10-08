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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: بدء 5 دورات تدريبية بمركز سقارة..اليوم 

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينطلق، اليوم الأحد،  الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 حيث سيتم 5 دورات تدريبية يستفين منها 180 متدرب من العاملين بالمحليات. 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، مما يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، وتأهيل صف ثانى من الشباب من خلال ذراعها التدريبي بسقارة ،ايماناً منها بأن التدريب هو أحد أهم آليات تطوير المحليات ، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

واوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  انه سيتم تنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهى إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد والتى يستفيد منها 28 متدرباً ، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين بتطبيق نظرية كايزن والتى تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل ، فضلاً عن رفع مهارات التغلب على مقاومة التغيير، والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل ،وكيفية تحسين الجودة بطريقة الكايزن اليابانية، والتعرف على طرق تحليل المشكلات.

وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول مفهوم منهجية التحسين المستمر ، وأنواع أساليب التحسين ، ومفهوم منهجية الكايزن ومظلتها وأدوارها المتنوعة، فوائد تطبيقها ،وكيفية التحسين والابتكار، وخطوات عملية التحسين المستمر، وأهم العناصر اللازمة لنجاحه، والنتائج المتوقعة من تطبيق الكايزن ، كما ستتضمن الدورة استعراض نماذج وحالات عملية.

دورات تدريبية مركز سقارة الخطة التدريبية الجديدة التنمية المحلية

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