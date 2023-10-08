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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. سلطات "سديروت" تطالب المستوطنين بعدم مغادرة المنازل

صدى البلد

قال مراسل القناة 13 العبرية، ألموج بوكير اليوم الأحد، إن شرطة الاحتلال أعطت تعليماتها لمستوطني سديروت، وطالبتهم بعدم مغادرة المنازل”.

وأكد بوكير، أنه مازال هناك عدد كبير من رجال المقاومة الفلسطينيين في المدينة".

ومنذ قليل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال تجددت في مقر الشرطة بمستوطنة "سديروت".

وأضافت القناة 12 العبرية، أن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول.

 وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت.

وفي أعقاب تلك التوترات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 256 شخصا من بينهم، 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا.

وفيما يتعلق بخسائر الاحتلال، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن أعداد القتلي ارتفعت إلى ​​أكثر من 300 و1,864 جريحا.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية يعود السبب إلى أن بعض جثث القتلى في الحرب التي بدأت بالهجوم المفاجئ الذي شنته حماس لم تصل بعد، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 30 مدنيًا وضابط شرطة آخرين في سديروت.

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