وسط إجراءات احترازية| أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات.. 20 أكتوبر

تُحيى المطربة أنغام حفلاً غنائيًا فى الإمارات يوم 20 أكتوبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقدّمت “أنغام”، أغنية "التاريخ بيقول"، بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أزمة شقيق أنغام

وكشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات خاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عامًا.

وكتب شقيق أنغام، في منشور عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور (9) سنوات امتناع وتعافٍ من إدمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنة معاناة مع مرض الإدمان وفخور جدًا بنفسي بكل شرف وعزة نفس.. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال».

شقيق أنغام يهاجم عائلته

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».



وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب».

كما كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم.