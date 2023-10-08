عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط إجراءات احترازية| أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات.. 20 أكتوبر

أنغام
أنغام

تُحيى المطربة أنغام حفلاً غنائيًا فى الإمارات يوم 20 أكتوبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وقدّمت “أنغام”، أغنية "التاريخ بيقول"، بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أزمة شقيق أنغام

وكشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات خاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عامًا.

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يفاجئ الجميع وأحمد حاتم يلاحقه

فاجعة جديدة بالوسط الفنى.. وفاة نجم مسرح مصر فى عز شبابه.. وصدمة هيثم زكى وجورج الراسى أوجعهم

وكتب شقيق أنغام، في منشور عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور (9) سنوات امتناع وتعافٍ من إدمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنة معاناة مع مرض الإدمان وفخور جدًا بنفسي بكل شرف وعزة نفس.. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال».

شقيق أنغام يهاجم عائلته 

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».


وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب».

كما كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. 

الفنانة انغام المطربة انغام شقيق أنغام أنغام حفلات أنغام حفلة انغام اغاني انغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تكشف عن موعد اعتزالها الغناء

أخبار الفن| وفاة نجم مسرح مصر محمد بطاوي.. تسريب واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

إنتي حشرة.. قصة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. والتسريب يقلب الطاولة

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

10 صور من حفل عمرو دياب في فورمولا قطر أمس

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

ترشيحاتنا

كلاسيكو الدوري .. مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

عاجل | الإسكان تكشف موعد طرح 85 ألف وحدة ضمن مشروع سكن كل المصريين

مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

نزوح 20 ألف غزاوي بسبب القصف العنيف من قوات الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ