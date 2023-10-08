طوفان الأقصي.. رجال المقاومة الفلسطينية ينجحون في إسقاط طائرة عسكرية لجيش الاحتلال|شاهد

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لشاب فلسطيني من رجال المقاومة يسقط طائرة عسكرية لجيش الاحتلال بكل شجاعة.

وقد شنّ رجال المقاومة الفلسطينية في صباح أمس السبت هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل لجيش الاحتلال، وتسلل أيضا عدد كبير من رجال المقاومة إلى تل أبيب، حيث تم أسر العديد من المستوطنين وجنود الاحتلال.

من جهتها، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن أعداد القتلي ارتفعت إلى ​​أكثر من 300 و1,864 جريحًا.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية يعود السبب إلى أن بعض جثامين الضحايا في الحرب التي بدأت بالهجوم المفاجئ الذي شنته حماس لم تصل بعد، وتشير التقديرات إلى مصرع أكثر من 30 مدنيًا وضابط شرطة آخرين في سديروت.