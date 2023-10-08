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أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل ممثلي شركات تصدير النباتات الطبية

صدى البلد

 أعلنت  الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال ممثلي بعض الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

 وذلك في زيارة تفقدية للمعمل للاطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مروراً باستلام العينات وحتى استصدار نتائج التحليل و أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية وذلك 

قدمت مدير المعمل عرضا حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، والذي أكدت خلاله على أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الاستشارية كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كافة العملاء والجهات ويتضمن ذلك الإجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف.

 ثم قام  ممثلو الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة حيث تم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها من خلال السادة مدير المعمل ومدير الجودة ورؤساء الأقسام وفي ذات الإطار أشارت د. هند عبد اللاه أن هذه الزيارة تأتي في ضوء البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس وقد قام كل من د. طاهر قدح مدير إدارة التسويق، وصفاء حسين مسئول التسويق بمرافقتهم خلال تفقدهم أقسام المعمل هذا وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.

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